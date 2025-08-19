Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.5° 31.0°
3 BF
36%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.8° 27.6°
3 BF
53%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.9°
1 BF
54%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
39%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
48%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
38%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 29.2°
2 BF
32%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
31.4° 27.8°
4 BF
68%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 28.8°
3 BF
50%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
62%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
37%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 29.0°
2 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
4 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.6° 30.8°
2 BF
37%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
64%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.1° 27.5°
3 BF
57%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
0 BF
56%
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
θάλασσα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Νεκρός 30χρονος σε παραλία της Θάσου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της παραλίας «Κοίνυρα».

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θάσου και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

