Ναυάγιο με νεκρούς πρόσφυγες στην Τουρκία

Πολύνεκρο ναυάγιο που γεννά ερωτήματα ανακοίνωσαν οι Αρχές της Τουρκίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι κλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές να κάνουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το ναυάγιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι αρκετά μίλια νοτίως της Λέσβου. Μέχρι το απόγευμα, είχαν ανασυρθεί ζωντανοί δύο άνθρωποι, ενώ ο αριθμός των νεκρών είχε ανέλθει στους τέσσερις. Αγνωστός όμως παρέμενε ο αριθμός των αγνοουμένων, όπως και ο τύπος του σκάφους. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι ήταν ένα από τα γνωστά φουσκωτά προσφυγικά πλεούμενα των οποίων ο αριθμός των επιβατών συνήθως ξεπερνά τα 40 άτομα.

Η πορεία του «T.Kilyos»

Η βάρκα με τους πρόσφυγες φέρεται να ξεκίνησε από το Καράπουρνο στην Τουρκία (στο βόρειο άκρο του κόλπου της Σμύρνης) και παραμένει άγνωστο για ποιο λόγο κατέληξαν νότια της Λέσβου και συγκεκριμένα κάποια μίλια νότια του Πλωμαρίου, πάντως εντός των εθνικών υδάτων της γειτονικής χώρας, ειδικότερα όταν οι άνεμοι έπνεαν βόρειοι βορειοανατολικοί με ένταση που μόλις έφτανε τα δύο Μποφόρ. Καιρός δηλαδή που θα τους έσπρωχνε εύκολα προς τη Χίο.

Ασφαλώς οι επιβάτες θα ήταν σε θέση να καλέσουν είτε το διεθνές 112 είτε τις λιμενικές αρχές κάποιας εκ των δύο χωρών, κάτι που με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν συνέβη.

Αντίθετα, η πλευρά της Τουρκίας υποστηρίζει ότι κλήθηκε από την Ελλάδα να επιληφθεί της υπόθεσης, χωρίς να γίνει γνωστό από πού το έμαθε η ελληνική πλευρά.

Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι οι έρευνες επεκτάθηκαν και στα ελληνικά εθνικά ύδατα ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το ίχνος των παραπλεόντων σκαφών που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Μεταξύ τους ήταν εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων του δεξαμενόπλοιου «Kriti Legende», με λιβεριανή σημαία, του πορτογαλικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «EF Elena» και του τουρκικού πετρελαιοφόρου «T.Kilyos».

Παράλληλα στην έρευνα από την πλευρά των Αρχών της Τουρκίας συμμετείχαν ελικόπτερο, ένα drone και έξι σκάφη των λιμενικών αρχών.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.