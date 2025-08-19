Καίει ακόμα η φωτιά στον Τύρναβο Λάρισας

Καμένα χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης σε μέτωπο άνω των 25.000 μέτρων • Καλύτερη εικόνα το πρωί, επιχειρούν εναέρια μέσα.

Εφιαλτική νύχτα έζησαν κάτοικοι του δήμου Τυρνάβου Λάρισας από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, η οποία συνεχίζει ακόμα να καίει δασικές εκτάσεις.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, η εικόνα σήμερα εμφανίζεται βελτιωμένη, αν και η φωτιά έχει ακόμη ενεργό μέτωπο γι' αυτό στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αναλυτικά, βρίσκονται δεκάδες πυροσβέστες με 17 υδροφόρα οχήματα και 4 ομάδες ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Συνάμα, με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Μέχρι στιγμής πάντως η φωτιά έκαψε χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης σε μέτωπο πάνω από 25.000 μέτρων.