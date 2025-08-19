Θρήνος για τον καθηγητή που έκανε τη Θεολογία κτήμα της κοινωνίας

Σοκ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το πανεπιστήμιό της από την αναπάντεχη θανή του καθηγητή Θεολογίας Χρυσόστομου Σταμούλη σε ηλικία μόλις 61 ετών από έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ βρισκόταν σε επιστημονικό συνέδριο στη Ρόδο. Και μόνο το πλήθος των δηλώσεων που ακολούθησαν το θλιβερό νέο –από πολλές και διαφορετικές πλευρές της κοινωνικής, πολιτιστικής και επιστημονικής ζωής– δείχνουν το εύρος της εκτίμησης που έχαιρε ως άνθρωπος και επιστήμονας.

Ο Σταμούλης ήταν ένας μεγάλος αιρετικός, αφού πολλές φορές είχε είχε στοχοποιηθεί και πολεμηθεί λυσσαλέα από ακραίους φονταμενταλιστικούς και παραεκκλησιαστικούς κύκλους που δεν δέχονταν τις προσεγγίσεις του σε θέματα δόγματος. Οσοι τον θυμόμαστε από τη δεκαετία του 1980 γνωρίζουμε ότι ο Σταμούλης από τότε δεν είχε κρυφτεί ποτέ στα δύσκολα θέματα που ανέκυπταν, ο λόγος του ήταν πάντα αφενός αγαπητικός, αφετέρου κοφτερός και δίκαιος. Ο Σταμούλης κατέβαζε με τον λόγο του τη Θεολογία από τον άμβωνα και την καθιστούσε κτήμα της κοινωνίας.

Αξέχαστες θα μείνουν οι συγκρούσεις του με συναδέλφους του αλλά τον μητροπολίτη Ανθιμο για την ίδρυση του Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή. Χαρακτηριστική η τοποθέτησή του τα χρόνια ανόδου της Χρυσής Αυγής, «όταν μέλη της Εκκλησίας ταυτίζονται με τη Χρυσή Αυγή, πρόκειται για πραξικόπημα απέναντι στο Ευαγγέλιο» (συνέντευξη στον Δημήτρη Αγγελίδη, «Εφ.Συν.», 16.4.2017).

Λάτρης της μουσικής, την έβαλε κι αυτή πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής Εκκλησίας μέσα σε ιερούς ναούς, όπως φέτος, όταν ποιήματα του Νίκου Καρούζου και σχετικά τραγούδια ακούστηκαν πριν από το Πάσχα μέσα στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της λατρευτικής εβδομάδας.

Στη δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ακριβολογεί μιλώντας για «μια φωτεινή προσωπικότητα, ο οραματιστής θεολόγος με τους ανοιχτούς ορίζοντες, η πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές του και όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, που εργάστηκε αγόγγυστα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από φονταμενταλισμούς».

«Ο θάνατος του Χρυσόστομου είναι οδύνη για τους οικείους του και πτώχευση για εμάς που μένουμε πίσω», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» η καθηγήτρια Θεολογίας του ΑΠΘ Αγγελική Ζιάκα, τονίζοντας ότι «η συμβολή του στην σχολή και το πανεπιστήμιο είναι ανεκτίμητη. Χαρακτηριζόταν πάντα από το θάρρος του, την συναδελφικότητα και την διορατικότητά του».

Αποχαιρετισμός

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρετά τον συνεργάτη του ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος στη δήλωσή του θυμίζει πρόσφατη φράση του Σταμούλη «μέσα από την οποία αποτυπώνονταν το πνεύμα και η θεολογική του στάση: “Ολα να ανασταίνονται και όλα να είναι αναστημένα. Και ανάμεσά τους εμείς, χαρούμενοι, γιορτινοί, ν’ ακουμπάμε ο ένας τον άλλον και να πορευόμαστε”».

Η «Εφ.Συν.» εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ιωσηφίνα, την κόρη του, ηθοποιό Αλεξάνδρα Σταμούλη, και τους φίλους του.