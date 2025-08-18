Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

Αισθητός έγινε στις κοντινές περιοχές η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10:30 απόψε, στον νομό της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 18 χλμ και το επίκεντρό του ήταν στα 5 χλμ μακριά από τη Ρεντίνα Καρδίτσας.