Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
© Petrovich11 | Dreamstime.com

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Αισθητός έγινε στις κοντινές περιοχές η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10:30 απόψε, στον νομό της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 18 χλμ και το επίκεντρό του ήταν στα 5 χλμ μακριά από τη Ρεντίνα Καρδίτσας.

