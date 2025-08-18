Πύρινη νύχτα στον Τύρναβο Λάρισας

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα τη Δευτέρα, στη θέση Αμύγδαλο, του δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Η φωτιά εξελίσσεται σε δασική έκταση και σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.



Ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου. Συγκεκριμένα επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.