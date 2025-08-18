Εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Εξιτήριο πήρε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά από πέντε ημέρες παραμονής του στο Δρομοκαϊτειο (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών). Η νοσηλεία του ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη μετά από σχετική εισαγγελική εντολή, η οποία παραδόθηκε μετά από αίτημα συγγενών του όμως χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου του καλλιτέχνη.

Ο γνωστός τραγουδιστής δεν ήθελε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις στους δημοσιογράφους οι οποίοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο ευχαρίστησε τον κόσμο και τους δημοσιογράφους για την υποστήριξη στο πρόσωπό του. «Σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας! Να είστε πάντα καλά!», δήλωσε μπροστά στις κάμερες ο τραγουδιστής.

Μιλώντας χθες στη τηλεόραση του Star, o Γιώργος Μαζωνάκης επέμεινε πως δεν έχει κανένα απολύτως ψυχιατρικό νόσημα και προανήγγειλε την προσφυγή του στα αρμόδια δικαστήρια για αυτό που χαρακτηρίζει ως «μεθόδευση».

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μήνυμά του για τη τηλεόραση του Star.