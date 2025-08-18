Χαλκιδική: Προσωρινή απαγόρευση απόπλου σε πλοίο λόγω βλάβης σε αντλία πετρελαίου

Βλάβη παρουσίασε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ενώ ήταν δεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να μη ταξιδέψουν προσωρινά 144 επιβάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού το πλοίο «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη στην αντλία πετρελαίου της αριστερής μηχανής. Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.