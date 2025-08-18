Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.9° 25.8°
1 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.1° 23.8°
3 BF
57%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.0°
1 BF
63%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
54%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
24.8° 24.8°
2 BF
61%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
77%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
24.6° 24.6°
2 BF
80%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 24.4°
1 BF
83%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.9°
0 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
1 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
28.2° 24.7°
1 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
74%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
57%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
71%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 26.0°
4 BF
71%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
27.7° 24.8°
0 BF
38%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.4° 23.3°
2 BF
66%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
24.2° 24.2°
1 BF
75%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
86%
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Ακτοπλοία

Χαλκιδική: Προσωρινή απαγόρευση απόπλου σε πλοίο λόγω βλάβης σε αντλία πετρελαίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Βλάβη παρουσίασε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ενώ ήταν δεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να μη ταξιδέψουν προσωρινά 144 επιβάτες.

Bλάβη παρουσίασε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής, με 144 επιβάτες να ταλαιπωρούνται λόγω του προβλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού το πλοίο «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη στην αντλία πετρελαίου της αριστερής μηχανής. Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί. 

