Γιάννης Γαλανόπουλος (ΟΕΝΓΕ): Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακά τεχνάσματα αλλά γενναία χρηματοδότηση

«Η πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το "νέο, δυναμικό ΕΣΥ" επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας και προόδου, η οποία, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ζουν καθημερινά οι ασθενείς και οι υγειονομικοί», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος για τις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «αυτό που προοδεύει είναι η ενίσχυση του δημόσιου νοσοκομείου σαν επιχείρηση μέσω και της τελευταίας ΚΥΑ που βγάζει στο σφυρί υποδομές, εξοπλισμό, μέχρι και το ίδιο το προσωπικό, αλλά και τα κέρδη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της υγείας. Όταν ανακοινώνεται ότι το 93% των ασθενών (που χειρουργήθηκαν) βρήκε την ειδικότητα που χρειαζόταν, αποσιωπάται το αυτονόητο: κανείς δεν μπορεί να χειρουργηθεί χωρίς χειρουργό, αναισθησιολόγο, καρδιολόγο ή εργαστηριακό γιατρό».

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, σημειώνει, ακόμα, πως «το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσοι ασθενείς αποκλείστηκαν προτού φτάσουν καν στο χειρουργείο, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες ειδικότητες ή επειδή βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαντλητικές λίστες αναμονής. Πόσοι, δηλαδή, "έφαγαν πόρτα" στην προσπάθειά τους να προγραμματίσουν μια επέμβαση; Αυτοί οι πολίτες δεν λαμβάνουν καν το περίφημο SMS αξιολόγησης, γεγονός που αλλοιώνει πλήρως την εικόνα».

«Είναι πρόκληση να μιλά ο πρωθυπουργός για δωρεάν πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις. Ας το πουν στους καρκινοπαθείς και στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ας το πουν στους ανθρώπους με αναπηρία και θα τους δώσουν την κατάλληλη απάντηση και αξιολόγηση μαζί», υπογραμμίζει, προσθέτοντας: «Είναι ξεκάθαρη η αγωνία του υπουργείου και της κυβέρνησης να αναποδογυρίσουν την πραγματικότητα. Μας μιλούν για ποσοστά, αλλά ας μας πουν: σε τι ποσοστό ασθενών δόθηκε πράγματι το ερωτηματολόγιο; Είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό; Γιατί, ενώ παρουσιάζεται δείγμα 5000 ασθενών από 93 νοσοκομεία, μόνο στον Ευαγγελισμό από 1 έως 15 Αυγούστου έγιναν 1024 εισαγωγές-νοσηλείες.

Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τέτοια που δημιουργεί πίεση στην κυβέρνηση η οποία αισθάνεται την ανάγκη να αντιστρέψει την εικόνα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, από τα Χανιά, με την ανάρτηση του διοικητή και κατόπιν του υπουργού, που παρουσίασε σαν "κοσμογονία" το γεγονός ότι χειρουργήθηκε σκωληκοειδίτιδα ή ότι αντιμετωπίστηκε ένα επείγον περιστατικό, αποκαλύπτει ακριβώς το μέγεθος της κυβερνητικής διαστρέβλωσης. Αυτονόητες ιατρικές πράξεις προβάλλονται ως μεγάλες επιτυχίες, για να κρυφτεί η γύμνια ενός συστήματος, εξαιτίας της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Ενός συστήματος που κρατιέται όρθιο μόνο χάρη στην αυταπάρνηση των υγειονομικών».

Ο Γ. Γαλανόπουλος συνεχίζει, λέγοντας, πως «αυτή την αυταπάρνηση και το φιλότιμο των υγειονομικών προσπαθεί να καπηλευτεί η κυβέρνηση ως δήθεν δικό της επίτευγμα», ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι «το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακά τεχνάσματα. Χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κατάργηση όλων των πληρωμών από πλευράς ασθενών».

«Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας σε σύγχρονες απολύτως δωρεάν υπηρεσίες Υγείας», τονίζει στο τέλος.