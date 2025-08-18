Αθήνα, 27°C
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Πυρκαγιές σε Θεσπρωτία και Αρκαδία - Σε δύσβατες περιοχές τα πύρινα μέτωπα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Δύο πυρκαγιές το απόγευμα της Δευτέρας στην Αρκαδία και τη Θεσπρωτία, πιθανόν ως αποτέλεσμα των καταιγίδων που ξεσπούν στις περιοχές. Καίνε σε δύσβατες περιοχές και δεν υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί σε χωριά.

Πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και τις Φιλιάτες Θεσπρωτίας, για την αντιμετώπιση των οποίων κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Και τα δύο πύρινα μέτωπα είναι σε δύσβατη δασική έκταση, ενώ οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Στη Θεσπρωτία μάλιστα η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό, ενώ ενδέχεται το ίδιο να συνέβη και στην Αρκαδία. 

Αναλυτικότερα, η Πυροσβεστική ενημέρωσε μέσω των social media πως η πυρκαγιά στη Θεσπρωτία ξέσπασε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών, για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Από αέρος, ρίψεις νερού κάνουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην Αρκαδία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης. Στο σημείο έσπευσαν 37 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, δύο πεζοπόρα τμήματα έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στη περιοχή.

Πυρκαγιές σε Θεσπρωτία και Αρκαδία - Σε δύσβατες περιοχές τα πύρινα μέτωπα

