Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά των Φαλασάρνων στα Χανιά

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ κατεγράφη σήμερα στις 15:11 στα Χανιά, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 280 χλμ. Ν των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. ΔΝΔ των Φαλασάρνων.