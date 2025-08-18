Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ κατεγράφη σήμερα στις 15:11 στα Χανιά, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 280 χλμ. Ν των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. ΔΝΔ των Φαλασάρνων.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά των Φαλασάρνων στα Χανιά
