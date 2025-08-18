Πρωτοβουλία για οικονομική στήριξη στην οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη

Μια πλατφόρμα έχουν φτιάξει η Πρωτοβουλία για τη στήριξη της οικογένειας του Νίκου Σαμπάνη και η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) προκειμένου οι συγγενείς του 18χρονου Ρομά που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ τον Οκτώβριο του 2021 να μπορούν να επιβιώσουν μέσα στις σκληρές συνθήκες αποκλεισμού στις οποίες ζουν.
Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους «τέσσερα χρόνια μετά, η "Δηκεοσήνι" δεν έχει έρθει. Η οικογένειά του μαζί με τους δικηγόρους της περιμένουν την εισαγγελική πρόταση και το βούλευμα σε μια κατ' τα άλλα "κλασική υπόθεση" κρατικής δολοφονίας, συγκάλυψης και ατιμωρισίας».
«Ο Νίκος άφησε πίσω του τρία παιδιά, το ένα ακόμη αγέννητο όταν δολοφονήθηκε, και μια οικογένεια που εκτός από τα "αν" και τα "γιατί" που αναζητά, προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στις σκληρές συνθήκες αποκλεισμού μαζί με όλους τους υπόλοιπους κατοίκους του καταυλισμού στο Σοφό στον Ασπρόπυργο», συμπληρώνουν.
→ Η πλατφόρμα στήριξης της οικογένειας του Νίκου Σαμπάνη εδώ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας