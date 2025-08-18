Αθήνα, 31°C
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Νίκος Σαμπάνης
Από παλαιότερη πορεία διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 18χρονου Ρομά Νίκου Σαμπάνη από αστυνομικούς | ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ /EUROKINISSI

Πρωτοβουλία για οικονομική στήριξη στην οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στο Πέραμα, αλληλέγγυοι δημιούργησαν διαδικτυακή πλατφόρμα για να βοηθήσουν οικονομικά τους γονείς, τη σύντροφο και τα τρία παιδιά του.

Μια πλατφόρμα έχουν φτιάξει η Πρωτοβουλία για τη στήριξη της οικογένειας του Νίκου Σαμπάνη και η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) προκειμένου οι συγγενείς του 18χρονου Ρομά που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ τον Οκτώβριο του 2021 να μπορούν να επιβιώσουν μέσα στις σκληρές συνθήκες αποκλεισμού στις οποίες ζουν.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους «τέσσερα χρόνια μετά, η "Δηκεοσήνι" δεν έχει έρθει. Η οικογένειά του μαζί με τους δικηγόρους της περιμένουν την εισαγγελική πρόταση και το βούλευμα σε μια κατ' τα άλλα "κλασική υπόθεση" κρατικής δολοφονίας, συγκάλυψης και ατιμωρισίας».

από πορεία για τον Φραγκούλη | Εύα Παπαδοπούλου

«Ο Νίκος άφησε πίσω του τρία παιδιά, το ένα ακόμη αγέννητο όταν δολοφονήθηκε, και μια οικογένεια που εκτός από τα "αν" και τα "γιατί" που αναζητά, προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στις σκληρές συνθήκες αποκλεισμού μαζί με όλους τους υπόλοιπους κατοίκους του καταυλισμού στο Σοφό στον Ασπρόπυργο», συμπληρώνουν.

→ Η πλατφόρμα στήριξης της οικογένειας του Νίκου Σαμπάνη εδώ.

Πρωτοβουλία για οικονομική στήριξη στην οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη

