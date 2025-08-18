Τραγωδία: Πέθανε ο ασθενής από το ασθενοφόρο που ανατράπηκε στο Γουδί

Έφερε τραύματα στο κεφάλι από το τροχαίο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγική κατάληξη στο περιστατικό με ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδί, καθώς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 54χρονος ασθενής που μεταφερόταν με το όχημα έχασε τη ζωή του.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό ασθενοφόρο για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για αιμοκάθαρση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Εκεί υποβλήθηκε σε αξονική, διασωληνώθηκε και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως αυτό, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έχει, επίσης, μεταφερθεί σε νοσοκομείο με πιο ελαφρά τραύματα.