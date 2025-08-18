«Τέλος εποχής» στην Αθήνα - Απομακρύνονται τα ανενεργά εδώ και χρόνια καρτοτηλέφωνα

Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι που κάποτε ήταν σημείο κατατεθέν της πρωτεύουσας και αποτέλεσαν κόμβο επικοινωνίας είχαν καταντήσει εδώ και χρόνια εστίες ρύπανσης και εμπόδια για τη ζωή στην πόλη.

Μπορεί οι τηλεφωνικοί θάλαμοι που «φιλοξενούσαν» κάποτε τα καρτοτηλέφωνα να έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια από τους Αθηναίους, καθώς ξεπεράστηκαν από την τεχνολογία και την αλλαγή των συνηθειών, όμως η ανακοίνωση για την απομάκρυνσή τους δεν παύει να σηματοδοτεί ένα «τέλος εποχής» για την πρωτεύουσα.

Οι θάλαμοι αυτοί, εγκαταλειμμένοι εδώ και χρόνια κατάντησαν εμπόδια και εστίες ρύπανσης για την πόλη και, πλέον, ο Δήμος Αθηναίων, μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, ανακοίνωσε στη σταδιακή απομάκρυνσή τους.

Οι συγκεκριμένες τηλεφωνικές εγκαταστάσεις παρέμεναν επί σειρά ετών ανενεργές και χωρίς λειτουργική χρήση σε διάφορα σημεία της πόλης, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Ουσιαστικά αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των καρτοτηλεφώνων.

Σταδιακά αποξηλώθηκαν 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου.

Επισημαίνεται πως μέχρι τον Οκτώβρη θα γίνουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά: