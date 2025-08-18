Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Γουδί, μετέφερε ασθενή

Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου επί της Μικράς Ασίας • Οι πρώτες πληροφορίες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γουδί, με ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου επί της Μικράς Ασίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή όταν ανετράπη. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες.

Εξαιτίας του τροχαίου, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβέων.