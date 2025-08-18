Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.8° 30.0°
4 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
32°C
34.1° 31.0°
2 BF
41%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
3 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
25%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
54%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
33°C
33.2° 33.2°
0 BF
36%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 29.4°
3 BF
64%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 27.7°
2 BF
51%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
54%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
66%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
32°C
32.5° 32.5°
3 BF
26%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
32°C
32.2° 32.2°
2 BF
35%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.8° 33.8°
2 BF
18%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
3 BF
71%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
30°C
29.7° 29.7°
4 BF
53%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.1° 28.1°
1 BF
29%
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Ανατροπή ασθενοφόρου - Γουδί
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Γουδί, μετέφερε ασθενή

Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου επί της Μικράς Ασίας • Οι πρώτες πληροφορίες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γουδί, με ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου επί της Μικράς Ασίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή όταν ανετράπη. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες.

Εξαιτίας του τροχαίου, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβέων.

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Γουδί, μετέφερε ασθενή

