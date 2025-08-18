Λεωφορείο έπεσε πάνω στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες • Οι πρώτες πληροφορίες.

Αναστάτωση προκλήθηκε στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής όταν ένα λεωφορείο κύλησε προς τα πίσω, συγκρούοντας με την όπισθεν στο χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η πρόσκρουση προκάλεσε έναν τεράστιο θόρυβο, τρομάζοντας τους επιβάτες και τους περαστικούς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις «λύθηκε» το χειρόφρενο.