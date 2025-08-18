Πεντάχρονο αγοράκι υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ήρθε σε επαφή με το παιχνίδι και υπέστη έγκαυμα • Συνελήφθησαν δύο άντρες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών

Πεντάχρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης με έγκαυμα στο δεξί του χέρι, μετά από επαφή με ψυχαγωγικό παιχνίδι, σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας.

Την Κυριακή το απόγευμα, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας.

Αστυνομικοί του ΑΤ Τούμπας - Τριανδρίας συνέλαβαν δύο άντρες, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ηλικίας 43 και 58 ετών, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.