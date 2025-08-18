Αθήνα, 29°C
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
skafos-limeniko
Φωτογραφία αρχείου | Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης σε Γαύδο και Καλαμάτα – 165 μετανάστες και πρόσφυγες σε 24 ώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Τρία νέα περιστατικά μεταναστευτικών ροών κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο με το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΣΕΔ να συντονίζουν σωστικές επιχειρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση συνολικά 165 ατόμων.

Συγκεκριμένα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαδοχικά συμβάντα 58 και 68 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους.

Στην πρώτη περίπτωση οι μετανάστες περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ στη δεύτερη η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού και μέσου της δύναμης FRONTEX.

Επιπλέον, χθες το βράδυ, περίπου 39 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Και σε αυτή την περίπτωση η διάσωσή τους έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού, και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης σε Γαύδο και Καλαμάτα – 165 μετανάστες και πρόσφυγες σε 24 ώρες

