Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες

Νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και κάταγμα στη γνάθο. Τον ξυλοκόπησαν έξω από νυχτερινό κέντρο, μετά από λεκτικό επεισόδιο.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 18χρονος τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου έξω από νυχτερινό κέντρο στις Σπέτσες.

Ο νεαρός δέχθηκε επίθεση μετά από λεκτική αντιπαράθεση που είχε η παρέα του με την παρέα του δράστη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σπετσών για τις πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ υπέστη κάταγμα στη γνάθο. Το θύμα αντιμετωπίζει, ακόμη, πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί.

Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, ενώ ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.