Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Μύκονος αεροσκάφος
screen shot / YouTube

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Μύκονο μετά από ένδειξη πυρκαγιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το ελικοφόρο αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, ευτυχώς χωρίς να εντοπιστεί πυρκαγιά.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Μυκόνου όταν ελικοφόρο αεροσκάφος της Ολυμπιακής που εκτελούσε ferry πτήση από τη Ρόδο προς την Αθήνα (δηλαδή χωρίς επιβάτες, μόνο με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη) αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, έπειτα από ένδειξη καπνού στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.

Αμέσως το προσωπικό στο αεροδρόμιο ενεργοποίησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Ακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος, ευτυχώς χωρίς να εντοπιστεί πυρκαγιά.

