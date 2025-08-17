Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου

Εισήλθαν στην Αττική 38.828 οχήματα, και συγκεκριμένα 23.592 από την Αθηνών-Κορίνθου, και 15.236 από την Αθηνών-Λαμίας.

Ξεκίνησε από το πρωί της Κυριακής η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου από την επαρχία προς την Αθήνα, με την κίνηση από το μεσημέρι και μετά να αυξάνεται διαρκώς στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα, χαμηλές ταχύτητες παρατηρήθηκαν για τα οχήματα από λίγο μετά το ύψος της Κινέττας μέχρι και τη Νέα Πέραμο ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στα διόδια Ελευσίνας. Αντίθετα, χωρίς προβλήματα έγινε η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06.00 έως και τις 18.00 επέστρεψαν στην Αττική 38.828 οχήματα, και συγκεκριμένα 23.592 από την Αθηνών-Κορίνθου, και 15.236 από την Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.