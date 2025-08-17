Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
26.5° 23.2°
1 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 23.7°
2 BF
72%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
25.0° 23.3°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
69%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
0 BF
62%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
49%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
2 BF
78%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 24.9°
0 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
1 BF
64%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
28.2° 21.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
0 BF
64%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.6°
1 BF
51%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
22°C
24.4° 21.8°
0 BF
49%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 20.3°
2 BF
64%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
0 BF
88%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
2 BF
64%
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Εισήλθαν στην Αττική 38.828 οχήματα, και συγκεκριμένα 23.592 από την Αθηνών-Κορίνθου, και 15.236 από την Αθηνών-Λαμίας.

Ξεκίνησε από το πρωί της Κυριακής η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου από την επαρχία προς την Αθήνα, με την κίνηση από το μεσημέρι και μετά να αυξάνεται διαρκώς στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα, χαμηλές ταχύτητες παρατηρήθηκαν για τα οχήματα από λίγο μετά το ύψος της Κινέττας μέχρι και τη Νέα Πέραμο ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στα διόδια Ελευσίνας. Αντίθετα, χωρίς προβλήματα έγινε η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06.00 έως και τις 18.00 επέστρεψαν στην Αττική 38.828 οχήματα, και συγκεκριμένα 23.592 από την Αθηνών-Κορίνθου, και 15.236 από την Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

