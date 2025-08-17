Φωτιά στη Βοβούσα Ιωαννίνων - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βοβούσα Ιωαννίνων.
Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεση της έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 19 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωάννινων. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025
