Το Αιγαίο «πνίγεται» στους καπνούς της φωτιάς στην Προύσα

Αποπνικτική είναι η αίσθηση που δημιουργείται πάνω από περιοχές τις Τουρκίας αλλά και πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς καπνός από φωτιά έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή. Αιτία αποτελούν οι φωτιές που μαίνονται στη βορειοδυτική Τουρκία, συγκεκριμένα κοντά στην Προύσα και τα Δαρδανέλια. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν μεταφέρει τον καπνό αλλά και τη μυρωδιά καμένου, έως και την ανατολική Αττική.

Η κατάσταση στην Τουρκία χαρακτηρίζεται δραματική. Ο απολογισμός της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς έχει φτάσει τους 13 νεκρούς –10 δασεργάτες και 3 εθελοντές– ενώ δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα.