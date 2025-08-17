Αγρίνιο: Φωτιά στον κάμπο Γουριώτισσας

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής στον κάμπο της Γουριώτισσας δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε από ελαστικό οχήματος και επεκτάθηκε σε χωράφια παραπλεύρως της Ιόνιας Οδού.

Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα και γίνεται εκτροπή από την παλαιά εθνική οδό.