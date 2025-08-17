Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.7° 28.9°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.5° 29.9°
3 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
3 BF
47%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
27%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
37%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
42%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
1 BF
21%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.7° 31.7°
3 BF
33%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.0°
3 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 27.2°
2 BF
52%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
57%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
62%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
4 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
3 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.8° 28.2°
5 BF
65%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 31.8°
2 BF
16%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.6° 25.3°
2 BF
55%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
28°C
28.1° 28.1°
3 BF
64%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
25.2° 25.2°
0 BF
56%
Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025
EUROKINISSI

Αγρίνιο: Φωτιά στον κάμπο Γουριώτισσας

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής στον κάμπο της Γουριώτισσας δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε από ελαστικό οχήματος και επεκτάθηκε σε χωράφια παραπλεύρως της Ιόνιας Οδού.

Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα και γίνεται εκτροπή από την παλαιά εθνική οδό.

