Η στιγμή που ο κινητήρας του αεροσκάφους στην Κέρκυρα αρπάζει φωτιά [βίντεο]

Τον τρόμο έζησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου οι 273 επιβάτες της πτήσης DE3665 της εταιρείας Condor, οι οποίοι ταξίδευαν από την Κέρκυρα στο Ντίσελντορφ, καθώς κατά τη διάρκεια της απογείωσης του αεροσκάφους και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών, ο δεξιός κινητήρας άρχισε να φλέγεται.
Εκείνη την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας και πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.
Στη συνέχεια, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Μετά κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδιών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας, όπου και προσγειώθηκε.
Βίντεο από τη στιγμή που ο κινητήρας τυλίγεται στις φλόγες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν τις λάμψεις από τις εκρήξεις την ώρα που το αεροσκάφος βρίσκεται στον αέρα.
