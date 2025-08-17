SOS Τροχαία Εγκλήματα: Ημέρα μνήμης για όσους χάθηκαν στους δρόμους της Κρήτης

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου σήμερα 17 Αυγούστου από το πολύνεκρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ που κόστισε τη ζωή σε τρία νεαρά παιδιά, ο σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα -Ομάδα Κρήτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου «για την αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
Επιπλέον, ο Σύλλογος καταγγέλλει την απουσία έργων εδώ και οκτώ χρόνια από την Περιφέρεια, ενώ τονίζει πως το μόνο που έγινε είναι να βάλουν πλαστικά κολωνάκια στο συγκεκριμένο σημείο, όπου, όπως σημειώνει, έχουν γίνει δεκάδες τροχαία.
«Δεν θα εξοικειωθούμε με τον φόνο», καταλήγει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα -Ομάδα Κρήτης
«Ξέρουμε, δεν πρέπει να ενοχλούμε τον τουρισμό θυμίζοντας δυσάρεστα γεγονότα, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου και την επιθετικότητα των οδηγών, ούτε να αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις και πράξεις των αρμοδίων.
Όμως.
Κανείς δεν μπορεί να σωπαίνει όταν ένα χρόνο πριν, το 2024, ο 15χρονος Αλέξανδρος Συμιανάκης, ο 18χρονος Νίκος Τζαγκαράκης και ο 20χρονος Θοδωρής Τζανίδης έχασαν την ζωή τους μετά από σύγκρουση στο ΒΟΑΚ, επιστρέφοντας από μια εξαντλητική νυχτερινή εργασία προς τέρψη των αρχόντων.
Κανείς δεν μπορεί να σωπαίνει όταν οκτώ χρόνια πριν, το 2017, στα Κουνουπιδιανά, μπροστά στην είσοδο του Πολυτεχνείου Κρήτης ο 19χρονος Γιάννης Στρογγυλός, η 20χρονη Στέλλα Μούσχου και το σκυλί τους έχασαν τη ζωή τους ενώ περπατούσαν ανέμελοι στο πεζοδρόμιο από εγκληματία οδηγό αφού τους παρέσυρε για δεκάδες μέτρα τρέχοντας.
Τους θυμόμαστε ΟΛΟΥΣ. Τα θυμόμαστε ΟΛΑ.
Δεν θα υπάρξει λήθη για τον Αλέξανδρο, το Νίκο, το Θοδωρή, το Γιάννη, τη Στέλλα.
Οκτώ χρόνια μετά η Περιφέρεια Κρήτης ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το έργο οδικής ασφάλειας στο δρόμο του Πολυτεχνείου και ενώ τα συμβάντα είναι καθημερινά. ΄
Ένα χρόνο μετά το Κεντρικό κράτος αποφάσισε πως πλαστικά κολωνάκια μπορούν να αποτρέψουν συγκρούσεις σαν αυτή που σκότωσε τον Αλέξανδρο, το Νίκο, το Θοδωρή.
Αυτά τα δύο φονικά, αυτή η ημέρα, είναι μια καλή αφορμή να ξανασκεφτούμε όσα κάνουμε και όσα δεν κάνουμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης. Μακριά από φτηνές επιδείξεις και επιδιώξεις.
Δεν θα εξοικειωθούμε με τον φόνο.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Κρήτη είχαμε πάνω από εκατό (100) πολύνεκρα τροχαία εγκλήματα με πάνω από 220 νεκρούς και αναρίθμητους σοβαρά τραυματισμένους που έμειναν ανάπηροι.
Για κανένα απ όλα αυτά τα πολύνεκρα ΔΕΝ τιμωρήθηκε ποτέ ΚΑΝΕΙΣ. Δεν κρατήθηκε μία ημέρα, δεν του αφαιρέθηκε το δίπλωμα.
Υπενθυμίζουμε την απόφαση ΣΤΑΘΜΟ στον εμπαιγμό από το Εφετείο Χανίων για τον φόνο της Στέλλας και το Γιάννη όπου ο δράστης ενώ κρίθηκε ένοχος και εχων την αποκλειστική ευθύνη «καταδικάστηκε» σε ποινή 6 ετών και 9 μηνών εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα, σε οκτώ δόσεις. 12.500 ευρώ για κάθε ζωή…
17η Αυγούστου…
Στη Μνήμη του Αλέξανδρου, του Νίκου, του Θοδωρή, του Γιάννη, της Στέλλας που ΔΕΝ τους άφησαν να ζήσουν, στην Μνήμη όλων όσων χάθηκαν, χωρίς κανένα λόγο, στους δρόμους της Κρήτης ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιβάλουμε τον σεβασμό στη Μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειες τους.
Κανένας θάνατος και σοβαρός τραυματισμός στο δρόμο δεν είναι αποδεκτός!
17 Αυγούστου 2025»
