Φωτιά στην Εύβοια - Κάηκε δασική έκταση στα Μεσοχώρια

Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι της Εύβοιας, αυτή τη φορά σε δάσος στην περιοχή Μεσοχώρια.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί και για την κατάσβεσή της είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025

Επιπλέον στο σημείο έσπευσαν και πολλοί εθελοντές.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 8, και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.