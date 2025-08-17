Αθήνα, 28°C
Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025
evia
φωτογραφία αρχείου | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτιά στην Εύβοια - Κάηκε δασική έκταση στα Μεσοχώρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι της Εύβοιας, αυτή τη φορά σε δάσος στην περιοχή Μεσοχώρια.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί και για την κατάσβεσή της είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Επιπλέον στο σημείο έσπευσαν και πολλοί εθελοντές.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 8, και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Φωτιά στην Εύβοια - Κάηκε δασική έκταση στα Μεσοχώρια

