Φωτιά στην Εύβοια - Κάηκε δασική έκταση στα Μεσοχώρια

Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι της Εύβοιας, αυτή τη φορά σε δάσος στην περιοχή Μεσοχώρια.
Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί και για την κατάσβεσή της είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Επιπλέον στο σημείο έσπευσαν και πολλοί εθελοντές.
Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 8, και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
