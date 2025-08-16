Πήρε φωτιά κινητήρας αεροσκάφους πάνω από το αεροδρόμιο Κέρκυρας

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, καθώς ένα αεροσκάφος τύπου Β757-300 της αεροπορικής εταιρίας Condor με προορισμό το Ντίσελντορφ, κατά τη διάρκεια απογείωσής του και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών άρχισε να φλέγεται ο δεξιός του κινητήρας, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας. Εκείνη την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας και πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Μετά κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας.
