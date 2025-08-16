Πύρινο μέτωπο στα Καλάβρυτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Καλαβρύτων. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 39 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου με 9 οχήματα, καθώς και 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματερή της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία. Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου.
Οριοθετημενη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας Πύργου. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπάρχει συνδρομή από βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
→ Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες σε Χίο, Αχαΐα και Ζάκυνθο.
