Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.8° 28.4°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
32.6° 30.5°
4 BF
36%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
34.0° 31.6°
3 BF
37%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
25%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
5 BF
31%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
36%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
1 BF
21%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
32°C
31.5° 31.5°
2 BF
18%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
29.1° 27.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
32.9° 31.0°
3 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
51%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
45%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
3 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
66%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.8°
4 BF
34%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
33.3° 32.3°
4 BF
35%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
30.3° 30.3°
4 BF
50%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
4 BF
26%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
fotia-elikoptero
Φωτογραφία αρχείου. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πύρινο μέτωπο στα Καλάβρυτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Τι συμβαίνει στις άλλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Καλαβρύτων. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο. 

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 39 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου με 9 οχήματα, καθώς και 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματερή της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία. Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου.

Οριοθετημενη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση  στην περιοχή Ελαιώνας Πύργου. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπάρχει συνδρομή από βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

→ Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες σε Χίο, Αχαΐα και Ζάκυνθο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πύρινο μέτωπο στα Καλάβρυτα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual