Συναγερμός στην Ηλεία - Φωτιά στην περιοχή Μαλαπάσι

Εστάλη μήνυμα από το 112 σε Βυτιναίικα και Ελαιώνα.

Πύρινο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ηλεία και την περιοχή Μαλαπάσι του δήμου Πύργου.

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και ελαιώνες, ενώ έφτασε κοντά σε σπίτια.

Ήδη για την περιοχή εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Βυτιναίικα και Ελαιώνα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.