Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
29.5° 27.4°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
32°C
33.2° 29.8°
2 BF
35%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 31.6°
3 BF
36%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
28%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
33%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
28%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.6° 27.7°
5 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 28.8°
2 BF
47%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
57%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
0 BF
54%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
28%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
71%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.3°
3 BF
32%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
30°C
29.9° 27.3°
4 BF
36%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.6° 28.6°
3 BF
48%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
45%
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Φωτιά στην Χαλκιδική
Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χαλκιδική λόγο υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς 

Παράταση μέχρι τις 18 Αυγούστου για το πρωτοφανές μέτρο.

Σε ισχύ είναι έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου το πρωτοφανές μέτρο της απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει για την Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου), τη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 199.

