Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
29.5° 27.4°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
32°C
33.2° 29.8°
2 BF
35%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 31.6°
3 BF
36%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
28%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
33%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
28%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.6° 27.7°
5 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 28.8°
2 BF
47%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
57%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
0 BF
54%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
28%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
71%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.3°
3 BF
32%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
30°C
29.9° 27.3°
4 BF
36%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.6° 28.6°
3 BF
48%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
45%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Γάτες Πάρος
Από το δελτίο ειδήσεων του Alpha

Συνεχιζόμενη κτηνωδία στην Πάρο - Κακοποίηση γατών με εγκαύματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ανησυχητική υπόθεση που κρατάει εδώ και μήνες στο τουριστικό νησί των Κυκλάδων.

Σοκ προκαλούν τα σοβαρά περιστατικά κακοποίησης γατών που έχουν σημειωθεί στην Πάρο, με τον βασανισμό να συνεχίζεται εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά άγνωστος ή άγνωστοι πετούν καυστικά υγρά στα ανήμπορα ζώα προκαλώντας τους σοβαρότατα εγκαύματα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έχει φέρει κινητοποίηση των φιλοζωικών οργανώσεων, με τις τοπικές αρχές να ζητούν από τη Δικαιοσύνη να κινηθεί άμεσα προκειμένου να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι δράστες. 

 

Οι φιλοζωικές οργανώσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, εντείνουν τις καμπάνιες ενημέρωσης για την προστασία των ζώων και ζητούν από τους πολίτες να καταγγέλλουν όποιες ύποπτες κινήσεις εντοπίζουν, αλλά και να στηρίξουν την υιοθεσία εγκαταλελειμμένων γατών.

Παράλληλα, το ethnos.gr, σε δικό του ρεπορτάζ επισημαίνει ότι οι πρώτες γάτες με σημάδια σε κεφάλι και σώμα εντοπίστηκαν τον Απρίλιο, με όσους τις φρόντιζαν να πίστευαν αρχικά πως οι πληγές προέρχονταν από ατύχημα.

Τον Μάιο, όμως εμφανίστηκε ακόμη μια γάτα με αντίστοιχα τράυματα και αφού ο κτηνίατρος της εξέτασε διαπίστωσε ότι πρόκειται για εγκαύματα, πιθανότατα από χημική ουσία ή καυστικό υγρό. 

Τα περιστατικά αυξήθηκαν, καθώς παρατηρήθηκαν αρκετές γάτες της περιοχής με σημάδια ή ουλές, κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται για συστηματική κακοποίηση από άνθρωπο. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συνεχιζόμενη κτηνωδία στην Πάρο - Κακοποίηση γατών με εγκαύματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual