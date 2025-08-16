Συνεχιζόμενη κτηνωδία στην Πάρο - Κακοποίηση γατών με εγκαύματα

Ανησυχητική υπόθεση που κρατάει εδώ και μήνες στο τουριστικό νησί των Κυκλάδων.

Σοκ προκαλούν τα σοβαρά περιστατικά κακοποίησης γατών που έχουν σημειωθεί στην Πάρο, με τον βασανισμό να συνεχίζεται εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά άγνωστος ή άγνωστοι πετούν καυστικά υγρά στα ανήμπορα ζώα προκαλώντας τους σοβαρότατα εγκαύματα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έχει φέρει κινητοποίηση των φιλοζωικών οργανώσεων, με τις τοπικές αρχές να ζητούν από τη Δικαιοσύνη να κινηθεί άμεσα προκειμένου να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι δράστες.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, εντείνουν τις καμπάνιες ενημέρωσης για την προστασία των ζώων και ζητούν από τους πολίτες να καταγγέλλουν όποιες ύποπτες κινήσεις εντοπίζουν, αλλά και να στηρίξουν την υιοθεσία εγκαταλελειμμένων γατών.

Παράλληλα, το ethnos.gr, σε δικό του ρεπορτάζ επισημαίνει ότι οι πρώτες γάτες με σημάδια σε κεφάλι και σώμα εντοπίστηκαν τον Απρίλιο, με όσους τις φρόντιζαν να πίστευαν αρχικά πως οι πληγές προέρχονταν από ατύχημα.

Τον Μάιο, όμως εμφανίστηκε ακόμη μια γάτα με αντίστοιχα τράυματα και αφού ο κτηνίατρος της εξέτασε διαπίστωσε ότι πρόκειται για εγκαύματα, πιθανότατα από χημική ουσία ή καυστικό υγρό.

Τα περιστατικά αυξήθηκαν, καθώς παρατηρήθηκαν αρκετές γάτες της περιοχής με σημάδια ή ουλές, κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται για συστηματική κακοποίηση από άνθρωπο.