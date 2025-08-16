Αθήνα, 28°C
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Ρόδος βίντεο

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Εκσφενδονίστηκαν τέσσερα άτομα από παιχνίδι [βίντεο] UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Οι νεαροί έπεσαν στο έδαφος και χτύπησαν στα κάγκελα • Δύο συλλήψεις για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Ρόδο, όπου νεαροί εκσφενδονίστηκαν από το γνωστό παιχνίδι «ταψί». 

Οι τέσσερις νεαροί χτύπησαν στα προστατευτικά κάγκελα, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε πανηγύρι στην Κρεμαστή.

Σύμφωνα με το  «Βήμα της Δωδεκανήσου» ένα από τα καθίσματα του ταψιού έσπασε με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να πέσουν στο έδαφος. 

Η στιγμή του ατυχήματος.

 

Όπως μεταδίδει η Δημοκρατική της Ρόδου, μετά τον ελαφρύ τραυματισμό των νεαρών στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, λαμβάνοντας καταθέσεις από μάρτυρες και συλλέγοντας στοιχεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ και ο υπεύθυνος λειτουργίας του, ο οποίος είναι συγγενής της.

Και οι δυο τους κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ υπό έρευνα είναι το εάν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για του συγκεκριμένου παιχνιδιού. 

Το περιστατικό έρχεται να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο της ασφάλειας και του τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα, ενώ έχουμε θρηνήσει και δύο θύματα, μια 14χρονη στον Αλμυρό και έναν 19χρονο στην Χαλκιδική. 

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Εκσφενδονίστηκαν τέσσερα άτομα από παιχνίδι [βίντεο]

