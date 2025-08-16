Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Εκσφενδονίστηκαν τέσσερα άτομα από παιχνίδι [βίντεο]

Ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Ρόδο, όπου νεαροί εκσφενδονίστηκαν από το γνωστό παιχνίδι «ταψί».
Οι τέσσερις νεαροί χτύπησαν στα προστατευτικά κάγκελα, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε πανηγύρι στην Κρεμαστή.
Σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου» ένα από τα καθίσματα του ταψιού έσπασε με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να πέσουν στο έδαφος.
Η στιγμή του ατυχήματος.
Όπως μεταδίδει η Δημοκρατική της Ρόδου, μετά τον ελαφρύ τραυματισμό των νεαρών στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, λαμβάνοντας καταθέσεις από μάρτυρες και συλλέγοντας στοιχεία.
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ και ο υπεύθυνος λειτουργίας του, ο οποίος είναι συγγενής της.
Και οι δυο τους κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ υπό έρευνα είναι το εάν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για του συγκεκριμένου παιχνιδιού.
Το περιστατικό έρχεται να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο της ασφάλειας και του τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα, ενώ έχουμε θρηνήσει και δύο θύματα, μια 14χρονη στον Αλμυρό και έναν 19χρονο στην Χαλκιδική.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας