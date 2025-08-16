Δύο νεκροί από θανατηφόρα τροχαία στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα

Τραγωδία εις διπλούν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με δύο άνδρες να χάνουν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα.
Το πρώτο σημειώθηκε στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν, στις 3 περίπου τα ξημερώματα, το αμάξι που οδηγούσε ο 22χρονος εξετράπη της πορείας του, χτύπησε στο πεζοδρόμιο και στην περίφραξη του ιδιωτικού σχολείου. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν τραυματίες δύο επιβάτες, 18 και 19 ετών, όμως για τον 22χρονο οδηγό ήταν ήδη αργά.
Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 6 τα ξημερώματα, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, καταγράφηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο.
Φορτηγάκι που οδηγούσε ένας 67χρονος βγήκε από την πορεία του, χτύπησε στο στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο 67χρονος.
