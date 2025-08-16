Συννεφιά με κανονικές θερμοκρασίες

Νεφώσεις στο Βόρειο Αιγαίο που σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 36, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 19 έως 35, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 20 έως 36, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29 και στην Κρήτη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά του τμήματα έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.