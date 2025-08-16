Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.9° 25.6°
4 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
27.0° 24.6°
1 BF
43%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.0°
3 BF
43%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
38%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
61%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
45%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
26.2° 26.2°
2 BF
47%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.1°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.9° 25.4°
2 BF
55%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
4 BF
69%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
28.2° 26.7°
4 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
44%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
41%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
3 BF
35%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.8°
5 BF
81%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 27.7°
4 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.3°
3 BF
46%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.0° 26.4°
1 BF
43%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.5° 21.5°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025

Συννεφιά με κανονικές θερμοκρασίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Nεφώσεις κατά τόπους. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Νεφώσεις στο Βόρειο Αιγαίο που σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 36, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 19 έως 35, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 20 έως 36, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29 και στην Κρήτη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά του τμήματα έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συννεφιά με κανονικές θερμοκρασίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual