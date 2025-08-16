Μετρούν τα αποκαΐδια

Βελτιωμένη εικόνα παρουσίαζαν επιτέλους χθες τα πύρινα μέτωπα στην Αχαΐα αλλά και στη Χίο, όπου όμως η μάχη δεν έχει τελειώσει, καθώς οι αναζωπυρώσεις και οι διάσπαρτες εστίες κρατούν σε συναγερμό την Πυροσβεστική και τους κατοίκους. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται στη Χίο συνεργεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά. Μέχρι χθες το απόγευμα το 60% της Βολισσού και ακόμα αρκετές πυρόπληκτες περιοχές παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Στην Αχαΐα η καταγραφή των τεράστιων ζημιών έχει ξεκινήσει από χθες.

Η νέα μαγική λέξη για την κυβέρνηση ακούει στο όνομα «αποζημιώσεις», με τις κυβερνητικές υποσχέσεις να μιλούν για ταχύτατες διαδικασίες και αυξημένα ποσά. Ωστόσο ο εκνευρισμός και ο φόβος για επόμενα πιθανά μέτωπα στο κυβερνητικό επιτελείο δεν κρύβονται, όπως δείχνει η αήθης επίθεση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη. Ο υπουργός κινήθηκε σε μια λογική του «ζητάω και τα ρέστα», που έριξε λάδι στη φωτιά των οργισμένων κατοίκων των προαστίων της Πάτρας που έζησαν στιγμές τεράστιας αγωνίας.

Μετά τα πρώτα εικοσιτετράωρα κυβερνητικής αφωνίας ύστερα από το ξέσπασμα των μεγάλων πύρινων μετώπων, ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης εμφανίστηκε τελικά την Πέμπτη για να επιτεθεί στον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη (ΚΚΕ), που είχε δηλώσει ότι η Πάτρα κάηκε «λόγω κρατικής ανεπάρκειας». Η προκλητική επίθεση του υπουργού δεν έμεινε αναπάντητη από τον Κώστα Πελετίδη, που τόνισε ότι αποτελεί ντροπή η τοποθέτηση του υπουργού την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα καπνίζουν και ο λαός μάχεται για να προστατέψει τις περιουσίες του.

Στου κουφού την πόρτα…

Στον αντίποδα των δηλώσεων του κ. Κεφαλογιάννη πριν μερικούς μήνες ότι «μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο», οι επιστήμονες επέμεναν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι χρειάζεται σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Οι τελευταίες καταστροφικές φωτιές δυστυχώς τους επιβεβαιώνουν άλλη μια φορά.

Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θόδωρος Γιάνναρος της ομάδας FLAME: «Πόσα ακόμα καμπανάκια πρέπει να χτυπήσουν για να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι κανένα εξελιγμένο σύστημα δεν θα μας δώσει τη λύση από μόνο του, αλλά, αντίθετα, πως χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο (όχι κυβερνητικό, ΕΘΝΙΚΟ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, το οποίο και θα ακολουθήσουμε πιστά για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια;».

Στην έναρξη της αντιπυρικής η ομάδα FLAME μαζί με την WWF και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είχαν προχωρήσει σε κοινή ανακοίνωση ζητώντας περισσότερα έργα πρόληψης και καλύτερη αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Απολογούνται

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν χθες οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας. Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 19, 25 και 27 ετών κατηγορούνται για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στις περιοχές των Συχαινών και του Γηροκομείου.

Ο 25χρονος που απολογείται σήμερα Σάββατο αρνείται τις κατηγορίες και αναφέρει ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην πυρόσβεση. Ο 27χρονος και ο 19χρονος που απολογούνται την Κυριακή αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την πρόκληση της πυρκαγιάς στα Συχαινά, στην οποία εμπλέκονται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται ευρήματα, υλικό από κάμερες και μαρτυρίες. Μάλιστα, ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει τη συμμετοχή του στον εμπρησμό.