Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πελεή Αργολίδας

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στην Πελεή Αργολίδας, που εκδηλώθηκε πριν τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής. Η φωτιά κατευθυνόταν προς την πλαγιά, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον οικισμό, όμως λόγω του δυνατού αέρα υπήρξε σοβαρή κινητοποίηση, προκειμένου να ελεγχθεί πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις..

Επί τόπου παραμένουν σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (60 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα) για την πλήρη κατάσβεση της, καθώς και το Σάββατο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην περιοχή.