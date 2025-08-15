Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
28.1° 26.0°
4 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 24.9°
1 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
3 BF
50%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
39%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.6° 27.6°
2 BF
33%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
2 BF
25%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 25.5°
2 BF
48%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.5°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.2° 26.9°
4 BF
52%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
53%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.7°
2 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
26.5° 26.5°
1 BF
34%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.6°
2 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.6°
2 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
2 BF
41%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
3 BF
32%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
1 BF
39%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
anemoi
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI/RODOSPRESS.GR/ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι στη χώρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Το προηγούμενο διήμερο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι (κυρίως στα δυτικά) αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγοντες εξάπλωσης των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα.

Πάντως οι άνεμοι επιμένουν καθώς και σήμερα, Παρασκευή, επικράτησαν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα  με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ισχυρότερες ριπές έως τις 16:30 περίπου καταγράφηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου (92 χλμ/ώρα), στη Σαμοθράκη και στο Πόρτο Τήνου (81 χλμ/ώρα).

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως τις 16:30 περίπου της Παρασκευής 15/08.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι στη χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual