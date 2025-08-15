Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι στη χώρα

Το προηγούμενο διήμερο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι (κυρίως στα δυτικά) αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγοντες εξάπλωσης των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα.

Πάντως οι άνεμοι επιμένουν καθώς και σήμερα, Παρασκευή, επικράτησαν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ισχυρότερες ριπές έως τις 16:30 περίπου καταγράφηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου (92 χλμ/ώρα), στη Σαμοθράκη και στο Πόρτο Τήνου (81 χλμ/ώρα).

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως τις 16:30 περίπου της Παρασκευής 15/08.