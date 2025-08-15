Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

Ανησυχία προκάλεσε 14χρονος που βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε πανηγύρι, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της neakriti. gr, ο ανήλικος διασκέδαζε σε πανηγύρι, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 14χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου, αλλά παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του και να πάρει εξιτήριο.