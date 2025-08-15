Πυροσβέστης έπεσε σε γκρεμό στην Μπάλα της Πάτρας

Oι συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ έτρεξαν να τον διασώσουν και τον έβγαλαν από τον γκρεμό

Πυροσβέστης έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που αναζωπυρώθηκε, στην περιοχή Μπάλα της Πάτρας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το tempo24. news, οι συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ έτρεξαν να τον διασώσουν και τον έβγαλαν από τον γκρεμό.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο πυροσβέστης είχε χτυπήσει στο πόδι και δεν κινδύνευσε η ζωή του.