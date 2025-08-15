Φωτιά στην Πέλεη Αργολίδας

Προς το παρόν κατευθύνεται προς την πλαγιά, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον οικισμό

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε πριν τις 15.00 στην περιοχή Πέλεη Αργολίδας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά προς το παρόν κατευθύνεται προς την πλαγιά, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον οικισμό, αλλά φυσάει δυνατός αέρας, για αυτό υπήρξε σοβαρή κινητοποίηση, προκειμένου να ελεγχθεί πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.