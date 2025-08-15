Νεκρός 27χρονος οδηγός στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας

Δυσάρεστα νέα από τη Ναυπακτία, καθώς 27χρονος βρήκε τραγικό θάνατο στην άσφαλτο έπειτα από τροχαίο.

Όπως αναφέρει το agrinionews. gr, το απόγευμα της Πέμπτης στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας ένα αγροτικό συγκρούστηκε με δίκυκλο, οδηγός του οποίου ήταν ο 27χρονος. Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του και εξαρχής η κατάσταση της υγείας του ήταν δύσκολη. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άνδρας βρισκόταν στο Λιβαδάκι, το χωριό της καταγωγής του, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργείται η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.

