Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
Μάχη για να σβήσει τελείως η τετραήμερη φωτιά στη Χίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Στην περιοχή Κεφάλα τα πυροσβεστικά ελικόπτερα επιχειρούν όπου υπάρχουν καπνοί ή μικροεστίες, με στόχο την πλήρη κατάσβεση

Βελτιωμένη η κατάσταση στη Χίο με τη φωτιά να καίει για τέταρτη ημέρα, έχοντας καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα πρασίνου. Στην περιοχή Κεφάλα τα πυροσβεστικά ελικόπτερα επιχειρούν όπου υπάρχουν καπνοί ή μικροεστίες, με στόχο την πλήρη κατάσβεση.

Στο φαράγγι Χαός, δυτικά του χωριού Καμπιά, τρία ελικόπτερα και πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις. Ευτυχώς η ένταση των ανέμων σήμερα είναι χαμηλή και ο καιρός είναι σύμμαχος των πυροσβεστών. Σποραδικές ρίψεις πραγματοποιούν και αεροσκάφη στην περιοχή της Παναγιάς Παγούσαινας.

Το βράδυ της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Λεπτόποδα και Καμπιά. Περί τις 3:00 τα ξημερώματα, ο αγώνας δόθηκε για να σωθούν τα χωριά Κέραμος και Λεπτόποδα.

Η φωτιά επίσης έχει σβήσει στην περιοχή Παναγιάς Δέσποινας, ενώ συνεχείς είναι οι περιπολίες για τυχόν αναζοπυρώσεις στην περιοχή από το χωριό Κηπουριές μέχρι Σπαρτούντα.

Στελέχη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας εξέφραζαν σήμερα το πρωί τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους πως θα τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Στο μεταξύ μεγάλη μάχη με το χρόνο δίνουν και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Αύριο, Σάββατο, θα πάνε στη Χίο κλιμάκια του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά.

