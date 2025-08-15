Αθήνα, 29°C
Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
φωτογραφία αρχείου | (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

Νεκρή 76χρονη λουόμενη στο Ξυλόκαστρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη λουόμενη από το Κάτω Λουτρό Ξυλοκάστρου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η 76χρονη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Νεκρή 76χρονη λουόμενη στο Ξυλόκαστρο

