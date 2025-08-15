Αθήνα, 29°C
Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
Αθήνα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η άδεια Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο μέσα από τον φωτογραφικό φακό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η πολύβουη πόλη ζει για λίγες μέρες σε αργούς ρυθμούς.

Μια ασυνήθιστη πλέον Αθήνα, σχεδόν έρημη καταγράφει ο φωτογραφικός φακός ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Όπως κάθε χρόνο, οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν φύγει για διακοπές σε νησιά της χώρας. Μαγαζιά έχουν κλείσει, πολυσύχναστοι δρόμοι έχουν ερημώσει και στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί μια σπάνια εικόνα ηρεμίας.

Δείτε πώς θα κινηθούν μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία, τραμ.

Είναι αυτές οι ελάχιστες ημέρες όπου η πόλη ζει σε πιο αργούς ρυθμούς. Ειδικότερα φέτος, λόγω του υπερτουρισμού, η αντίθεση είναι μεγάλη.

Δείτε παρακάτω εικόνες από τον φακό της EUROKINISSI:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

 

