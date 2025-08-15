Χωρίς προηγούμενο οι φωτιές: Ρεκόρ 20ετίας οι καμένες εκτάσεις, λέει η WWF

Δραματικός απολογισμός των δασικών εκτάσεων που καήκαν απ' άκρη σ' άκρη στη χώρα • «Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, μετράμε πάνω από 130.000 καμένα στρέμματα».

Πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας υπολογίζονται οι καμένες εκτάσεις του πρώτου 15ημέρου του Αυγούστου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, όπως προειδοποιεί σε ανακοίνωσή της η WWF.

Αντλώντας στοιχεία από τις αρχικές εκτιμήσεις του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus, η WWF αποκαλύπτει πως ο απολογισμός των δασικών πυρκαγιών για ακόμα ένα καλοκαίρι στη χώρα μας είναι αποκαρδιωτικός.

Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων σε δύο εβδομάδες

«Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, μετράμε πάνω από 130.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων, σε συνέχεια και των τελευταίων πυρκαγιών που ξέσπασαν σε Χίο (42.490 στρ.), Φιλιππιάδα (26.368 στρ.), Ζάκυνθο (22.950 στρ.), Αχαΐα (16.830 στρ.), Κερατέα-Παλαιά Φώκαια (15.808 στρ.) και Χελιδόνι Ηλείας (6.227 στρ.).

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πως για αυτή την περίοδο (δηλαδή για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου) βρισκόμαστε ήδη αρκετά πάνω από τον μέσο όρο καμένων εκτάσεων της τελευταίας εικοσαετίας. Κάτι που είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, μιας και είμαστε ακόμα στη μέση της αντιπυρικής περιόδου, με τη διαχρονικά πιο δύσκολη φάση της (συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου) να επίκειται.

«Είναι ξεκάθαρο από τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα πως οι φετινές πυρκαγιές δεν έπληξαν μόνο εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων δασικών και αγροτικών εκτάσεων, αλλά έπληξαν ανθρώπινες περιουσίες, απείλησαν για μια ακόμη χρονιά τη ζωή χιλιάδων ζώων, ενώ μετράμε ήδη ανθρώπινες απώλειες και δεκάδες τραυματίες πυροσβέστες και πολίτες» τονίζει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.