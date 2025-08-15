Για τέταρτη ημέρα καίγεται η Χίος - Ένα ενεργό μέτωπο

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Βόρεια Χίο συνεχίζει να καίει δασική έκταση • Μόνο ένα το ενεργό μέτωπο, στο φαράγγι των Καμπιών • Βελτιωμένη εικόνα σε Αχαΐα και Στρατώνι Χαλκιδικής.

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τη Βόρειο Χίο, όπου πλέον η πυρκαγιά μπήκε στην τέταρτη ημέρα σήμερα Δεκαπενταύγουστο, με κατοίκους του νησιού να λαμβάνουν το βράδυ της Πέμπτης μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Λεπτόποδα και Καμπιά.

Στην περιοχή υπάρχει πια μόνο ένα ενεργό μέτωπο, αυτό στο φαράγγι των Καμπιών, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δόθηκαν μεγάλες μάχες από πυροσβέστες και εθελοντές για να μην επεκταθεί και πλησιάσει η φωτιά τους οικισμούς.

Σύμφωνα με το astraparis.gr, στα Καμπιά επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές, ενώ γίνονται συνεχείς ρίψεις νερού στις εστίες από δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Θετικό αποτέλεσμα είχαν οι επιχειρήσεις κοντά στα Λεπτόποδα, όπου και εκεί είχε δοθεί εντολή εκκένωσης, αφού οι εστίες κινούνταν επικίνδυνα και αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί.

Στα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς ουσιαστικά δεν υπάρχουν σοβαρές ενεργές εστίες, ενδεχομένως μικροφωτιές και περισσότερο μέσα σε ήδη καμένες εκτάσεις.

Τις πρωινές ώρες σήμερα οι άνεμοι στην περιοχή είναι ασθενείς και δίνουν ευκαιρία στις δυνάμεις πυρόσβεσης να δράσουν ανεμπόδιστα και αποτελεσματικά.

Σημειώνεται επίσης πως, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε, γύρω στις 8.30 το βράδυ, σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στην Αχαΐα, βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μπάλα. Δύο προσαγωγές για την χθεσινή αναζωπύρωση στην περιοχή.