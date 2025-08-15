Αθήνα, 29°C
Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
Δεκαπενταύγουστος με τοπικές νεφώσεις και πτώση θερμοκρασίας

Νεφώσεις κατά διαστήματα. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

 

Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα πρόσκαιρων σποραδικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 20 έως 34, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στη Δυτική Στερεά από 22 έως 36, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 30 και στην Κρήτη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: meteo.gr

