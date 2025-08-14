Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι κατηγορούμενοι για εμπρησμό

Ενώπιον του εισαγγελέα ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Συχαινά.

Στον εισαγγελέα βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για εμπρησμό που προκάλεσε φωτιά στην περιοχή των Συχαινών.

Ο 19χρονος και ο 27χρονος ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και θα εμφανιστούν ξανά το πρωί της Κυριακής.

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε και ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είναι υπό έρευνα για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες.

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στην διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή. Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Και οι δύο δεν έχουν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Ο 25χρονος που συνελήφθη επίσης χτες στην περιοχή του Γηροκομείου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία. Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά. Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς.