«Στο κόκκινο» η επικινδυνότητα πυρκαγιάς την Παρασκευή

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αττική και σε άλλες επτά περιφέρειες της χώρας.
Ειδικότερα σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Πελοποννήσου: Οι ΠΕ Κορινθίας και Αργολίδας
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Οι ΠΕ Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου
- Περιφέρεια Θεσσαλίας: Η ΠΕ Σποράδων
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η ΠΕ Χαλκιδικής
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Οι ΠΕ Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Οι ΠΕ Ρόδου και Καρπάθου
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( civilprotection.gov.gr ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική της διεύθυνση.
